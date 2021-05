الجعفري يؤكد أن الانتخابات السورية استمدت شرعيتها من الشعب السوري

قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري ، ان الشعب السوري هو الذي منح الانتخابات شرعيتها، ذلك خلال استقباله وفداً روسياً في العاصمة دمشق.

وقال الجعفري: “ما حصل في سوريا ما هو إلا تأكيد على تأصل استقلال القرار السياسي الوطني لدى الحكومة والشعب السوري وانتصار حقيقي لوضع حد للفكر الغربي المنطوي تحت العولمة الغربية التمييزية الانتهازية”.

وتابع : “الدول الغربية لا تؤمن بالديمقراطية الحقيقية والمرجعية الوحيدة للانتخابات بالنسبة لهم هي المرجعية الغربية وبقياساتها الخاصة بأجندات تلك الدول، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشعب السوري هو من يضفي الشرعية على الاستحقاقات الوطنية وليس من يدعون الديمقراطية والشعارات الرنانة في الوقت، الذي يمارسون عكسها تماما على المستوى الدولي ويقومون باحتلال أراضي الغير وسرقة مقدراتهم الوطنية”.

كما أشار إلى أن: “الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد الحكومة والشعب السوريين غير شرعية وتستخدمها تلك الدول كسلاح ضغط سياسي”، وذلك وفقاً لسبوتنيك.

وفي السياق، تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، عدة برقيات تهنئة بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية، من العديد من رؤساء دول أجنبية وعربية.

ومن جانبها، أكدت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري تلقى برقية تهنئة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال فيها: “أتوجه اليكم بالتهنئة القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

واكمل عون:”وأتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وإعادة اللحمة بين كافة أرجائه، فينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والازدهار، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه”.

وتابع: “نتطلع إلى تطوير علاقاتنا الثنائية في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا العليا”.

هذا و هنأ رئيس جمهورية أبخازيا غير المعترف بها دوليا، أصلان بجانيا، الأسد في برقيته قال فيها”نتائج التصويت الشعبي تدل على الدعم الكبير للشعب السوري لسياستكم الهادفة إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها”.

وتابع: “شجاعتكم الشخصية، والعمل البطولي للشعب السوري الذي استطاع تحت قيادتكم إنقاذ وطنه من الإرهابيين، محط إعجاب وتقدير”.

كما وهنأ الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أونغ، الأسد، وقال: “أظهرت الحكومة السورية وشعبها من خلال الاستحقاق الوطني إرادتهما الراسخة في حماية سيادة البلاد وأمنها، وإحباط المؤامرات العدوانية التي تحيكها شتى أنواع القوى المعادية والامبريالية”.

The post الجعفري يؤكد أن الانتخابات السورية استمدت شرعيتها من الشعب السوري appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ