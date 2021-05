بلينكن يبحث مع السيسي أزمة ملف سد النهضة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر التطورات في قضية أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.

حيث جدد الوزير بلينكن إلى السيسي التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف، حسبما أفادت صحيفة (القدس العربي).

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، دعت لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة.

وأكدت أنها تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي مع احتياجات التنمية في إثيوبيا، وذلك من خلال مفاوضات موجهة نحو النتائج في إطار قيادة الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: “نعتقد أن إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعت عليه الدول الثلاث وبيان يوليو 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الأفريقي لهما أسس مهمة لهذه المفاوضات”.

وأضافت: “الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة”.

وأشار البيان، إلى أن المبعوث الخاص سيعود إلى المنطقة مرة أخرى خلال وقت قصير، لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة، وذلك نيابةً عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وفي وقت سابق من اليوم أوضحت مريم المهدي ، وزيرة الخارجية السودانية ، مدى خطورة اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون وجود أي اتفاق مع مصر و السودان .

حيث قالت وزيرة الخارجية خلال لقائها الرئيس الغاني أن “الملء الثاني للسد والتشغيل بدون اتفاق قانوني وضمان الاستمرار يمثل خطرا حقيقيا على الأراضي السودانية “.

و أضافت أن “السودان يتبنى الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية مع دور أكبر للمجتمع الدولي”، داعية غانا لـ”دعم موقف السودان العادل والمعتدل“.

و أشارت المهدي إلى أن ” حكومتها تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع بخصوص سد النهضة والحدود مع الجارة إثيوبيا ” .

وبدوره أكد الرئيس الغاني على ضرورة “وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار في إفريقيا كمدخل للتعاون” ، مشدداً على رفضه لـ”للتصرفات الأحادية، التي ستكون سابقة تضر بكل القارة” .

