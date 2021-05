الدبيبة بالجزائر والمنفي بتونس في يوم الاستعراض العسكري للجيش الليبي

زار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق، اليوم السبت، دولة الجزائر الشقيقة، بزيارة محددة الزمن لمدة يومين.

واستقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الوفد الحكومي الليبي، بقاعة الشرف في مطار هواري الدولي بالعاصمة الجزائر.

وتأتي زيارة الدبيبة والوفد الحكومي، للدولة الجارة، لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، بعد حالة الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا.

وكان قد توجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في وقت سابق من اليوم، إلى الدولة التونسية بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أن تولّى منصبه، لمدة 3 أيام، لدراسة المشاريع الأمنية التي تصب بمصلحة البلدين.

وكان في استقبال المنفي، الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، حيث تناول الطرفان المواضيع الأمنية التي تهدف لزرع الأمن والاستقرار بالمنطقة، تجاوباً مع خطورة الأوضاع الأمنية بالوقت الراهن، خلال مؤتمر صحفي، بحسب بوابة الوسط.

وأكمل المنفي، أن البلدين الجارين ليبيا وتونس، يجب التعاون الأمني فيما بينهما لأن الأمن الليبي من الأمن التونسي، وبدوره سعيّد أكد على ضرورة مساندة الشعب التونسي، الشعب الليبي الشقيق في محنته هذه، حتى تعود الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية كسابق عهدها، وحتى تتم إعادة إعمار ليبيا بالسواعد التونسية.

وتأتي زيارات رئيس الحكومة الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، في هذا اليوم تحديداً، بمثابة عدم رغبة بحضور الاستعراض العسكري للجيش الليبي، الذي أقامه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بمناسبة الذكرى السابعة لمعركة الكرامة، وفق تحليلات بعض السياسيين.

وكان قد دعا المشير خليفة حفتر، يوم الأربعاء الماضي، كلّاً من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لحضور العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية.

وأُقيم العرض العسكري للجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم، بحضور القائد العام للجيش خليفة حفتر، وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن طائرة عسكرية من طراز “ميغ 21” تابعة للجيش الوطني الليبي، قد تحطمت أثناء العرض العسكري بمدينة بنغازي، لافتة لمقتل الطيار جراء الحادث مباشرة.

وأفاد مصدر عسكري قوله، أن الطيار الذي لقي حتفه يدعى جمال بن عامر، مشيراً أن حادثة تحطم الطائرة العسكرية، وقعت أثناء العرض العسكري الذي أقيم في قاعدة بنينا العسكرية.





The post الدبيبة بالجزائر والمنفي بتونس في يوم الاستعراض العسكري للجيش الليبي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ