الأولى عالميا.. الإمارات تمنح الإستخدام الطارئ لدواء جديد ضد “كوفيد 19”

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم السبت، منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم “Sotrovimab- VIR-7831” من أجل علاج مرض “كوفيد19” الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجرى إنتاج الدواء من قبل شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه و اعتماده من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وتبعا لذلك، أصبحت دولة الإمارات أول دولة تستخدم هذا الدواء عالمياً، من أجل تطويق مرض “كوفيد 19” والحد من آثاره الصحية.

حيث يعتمد الدواء على “الأجسام المضادة أحادية النسيلة” لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر وهو فعال في علاج الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

كما يساهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة، و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 في المئة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

وصرح عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، إن هذا الانجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في الاستجابة الفعالة للجائحة كنموذج يحتذى عالمياً من خلال استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج.

مضيفا أن الخطوة تساهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى وتقليل مدة البقاء في العناية المركزة وخفض الوفيات، فيما يتواصل إجراء الفحوص وتوفير اللقاحات، ضمن صدارة دول العالم في التعامل بكفاءة مع جائحة “كوفيد 19”.

في المقابل, أكد محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن دولة الإمارات عملت بكل عزيمة منذ الأيام الأولى للجائحة على أن تكون جزءاً فاعلا في الجهود العالمية غير المسبوقة للبحث وتطوير اختبارات ولقاحات وأدوية جديدة.

وأضاف أن الإمارات تعمل على أن تكون الدولة الأولى في اعتماد وترخيص وإطلاق أحدث التقنيات لحماية صحة المجتمع، قائلا إن استراتيجية الوزارة ترتكز على تبني تقنيات جديدة واعدة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس “كوفيد-19”.

