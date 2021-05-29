تركيا تقتل عنصرين من “وحدات حماية الشعب” شمال سوريا

أكدت وزارة الدفاع في تركيا، أن قواتها تمكنت من تحييد عنصرين تابعين “لوحدات حماية الشعب” الكردية، أثناء استعدادهما لهجوم على منطقة عمليات.

وقالت وزارة الدفاع في تركيا: “تم تحييد إرهابيين اثنين وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في منطقة درع الفرات، بفضل عملية ناجحة لعناصر قوات المغاوير”.

وأكدت وزارة الدفاع التركية “الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة”، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي السياق، شهدت تركيا، اليوم السبت، حادثتين منفصلتين لسوريين، فأقدمت إمرأة على الانتحار في غازي عينتاب، فيما انقلب جرار زراعي بسوريين إثنين في أنطاليا.

وأفادت صحيفة “كوزال” عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، بأن “إمرأة سورية تدعى (غزالة.ت) تعاني من اضطرابات نفسية أنهت حياتها في منطقة أيدين بابا، في غازي عينتاب، وذلك بتعليق نفسها بواسطة حبل على حديد نافذة منزلها”.

الجدير ذكره، أن الإمرأة المتوفاة عمرها 50 عاماً، وهي أم لثلاثة أبناء.

كما أُصيب شخصين إثنين من سوريا في أنطاليا، إثر انقلاب جرار زراعي بهما.

وذكرت صحيفة “كوزال”، أن “سوريين إثنين أُصيبا بجروح أحدهما خطيرة إثر انقلاب جرار زراعي كانا ينقلان على متنه مواد بناء في منطقة ألمالي، في أنطاليا”.

وفي السياق، هزت جريمة مروعة تركيا، العام الماضي، حيث تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 15 عاماً إلى 3 طعنات نافذة في منطقة القلب لأسباب مجهولة في ولاية سامسون بتركيا.

وقالت مصادر خاصة، إن الطفل “أيمن حمامي” والمنحدر من مدينة حلب، توفي إثر تعرضه لثلاث طعنات في منطقة القلب.

وتعتبر الحدود مع تركيا من أكثر الأماكن خطورة على السوريين، حيث قُتل المئات منهم خلال السنوات الثماني الماضية نتيجة استهدافهم من قبل حرس الحدود التركي، أو تعرضهم لجرائم السلب والقتل على يد شبكات التهريب والجريمة المنظمة في المنطقة الحدودية.

ورغم أن تعاطي السلطات التركية مع الاعتداءات التي يتعرض لها السوريون في تركيا، والتي غالباً ما يكون دافعها عنصرياً، قد تطور في العامين الماضيين ، ما أدى لانخفاض في عدد الجرائم التي يتعرضون لها، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار الظاهرة.

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