سوريا: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة السورية، السبت، بتسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في سوريا إلى 24,440 حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ لها، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 5 وفيات جديدة بالمرض، ما يرفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1,763 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 5 حالات شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 21,593 حالة.

وبشأن لقاح كوفيد-19، أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، عن إطلاقها بشكل رسمي منصة إلكترونية للراغبين بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا أن يُسجلوا اسمائهم عليها.

إذ صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية.

الجدير بالذكر أن سوريا استلمت في 24 أبريل/ نيسان الماضي، شحنة من لقاحات كوفيد-19 مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى سوريا دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

بدورها، كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء 4 مايو/ أيار الجاري، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقالت الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، وام : ”أن طائرة إماراتية وصلت إلى دمشق، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، بهدف دعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها”.

وأوضح البيان، أن هذه اللقاحات تستهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والنازحين.

وفي سياق آخر، أوضح نبوغ العوا أن لقاءه على إحدى القنوات المحلية مؤخراً، خرج عن سياقه، فقد كان الحديث من باب المزاح بحكم أنها مقدمة البرنامج الصباحي هي ذاتها الزميلة ديالا حسن مقدمة نشرة الطقس.

وأتى توضيح العوا بعد الجدل الكبير الذي أثاره تصريحه حول انتقال فيروس كورونا عبر “المنخفض الهندي”.

واعتذر العوا من المتابعين إذا أُسيء فهمه أو ترجمت مزحته بطريقة خاطئة، فالهند تبعد عن بلدنا آلاف الكيلو مترات، ولا يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء كل هذه المسافات.

وتمنى الدكتور العوا على كل الصفحات التي نشرت خبر الانتشار أن تقوم مشكورة بنشر التوضيح، لكي لا يحدث الخلط على لسانه، مؤكدا أن لديه شجاعة الاعتذار بسبب الخطأ غير المقصود الذي طرأ.

