وزير الصحة يبحث تطوير القطاع مع رئيس لجنة تطوير القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية

طرابلس 29 مايو 2021 (وال)- عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس لجنة تطوير القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية – مستشار محافظ الإسكندرية الأستاذ الدكتور محمود الزلباني.

هذا وناقش الوزير خلال اللقاء الذي حضره مستشاره الدكتور حاتم العوامي، والملحق الصحي بجمهورية مصر العربية الدكتور عمر الطوير، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة الدكتور خالد عطية، ومدير مكتب الوزير المهندس سعيد الدرسي، وضع آلية للتعاون فيما يخص تطوير القطاع، وإعادة هيكلية النظام الصحي في ليبيا ليخدم الليبيين والعاملين في هذا القطاع.

وقال وزير الصحة: “يشرفنا ويسعدنا التعاون بشكل كبير وواضح مع الجانب المصري، وذلك من خلال تفعيل ما سبق وإتمام ما يمكن إتمامه من أجل إنجاح هذا التعاون، ولدينا رغبة شديدة في الاستفادة من كل الخبرات والسياسات الصحية والعلمية المصرية فيما يخص تطوير القطاع”، بدوره؛ أكد الدكتور الزلباني رغبته في التعاون مع ليبيا فيما يخص تطوير القطاع الصحي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع لجنة تقييميه من الجانبين، لدراسة الوضع الحالي، وتحديد احتياج القطاع، ووضع خطط قصيرة المدى وخاصة فيما يخص الرعاية الصحية الأولية، رعاية طب الطوارئ، رعاية الحالات الحرجة، وخطط طويلة المدى فيما يخص الطب المتقدم في مجالات القلب والأوعية الدموية، الأشعة، الأورام، جراحة العمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب وغيرها من التخصصات الدقيقة.

كما تم التطرق إلى الاستفادة من الكوادر المصرية في تخصص طب الأسرة والتمريض المتخصص، إلى جانب تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال ورش عمل تدريبية داخل المستشفيات الليبية. (وال)

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