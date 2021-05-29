خلال زيارته إلى طبرق .. سفير ألمانيا لدى ليبيا يبحث إقامة مشاريع تنموية في 7 بلديات بشرق البلاد

طبرق 29 مايو 2021 ( وال ) – عقد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفيتشا اليوم السبت، خلال زيارته إلى مدينة طبرق اجتماعًا بمقر البلدية؛ بحضور رئيس وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق – عبر صفحته الرسمية – إن الاجتماع ناقش عدد من المشاريع داخل البلدية، والعراقيل التي تواجه إقامة تلك المشاريع .

وأكد السفير الألماني لدى ليبيا، أن بلدية طبرق تشهد طفرة كبيرة من المشاريع، وأن ليبيا تشهد استقرارًا أمنيًا بوجود حكومة الوحدة الوطنية، وأن هذا التوحد في المؤسسات سيُلقي بظلاله على المواطن الليبي بوصول الخدمات لكل المدن الليبية.

وخلال الزيارة قدّم عميد بلدية طبرق ” فرج بوالخطابية ” درع وشهادة تقدير إلى السفير الألماني، تقديرًا لما ستقدمه المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ الألمانية من مشروعات في التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات .

وتم خلال الاجتماع إطلاق عدد من المشاريع في 7 بلديات بالمنطقة الشرقية، وهي بلديات: طبرق، بنغازي، البيضاء، جالو، أجخرة، البريقة، شحات . (وال)

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