وزير التجارة الجزائري: المبادلات التجارية مع ليبيا شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة

الجزائر 29 مايو 2021 ( وال )- قال وزير التجارة الجزائري ” كمال رزيق ” اليوم السبت، إن الهدف من انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي اليوم بالجزائر العاصمة هو إنشاء شراكة إستراتيجية حقيقية التي ستكون مصدرًا للتنمية الاقتصادية بين البلدين على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار ” رزيق” خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى إلى أهمية تعميق العلاقة السياسية المتميزة بين بلاده وليبيا ، مؤكدًا بأن هذه العلاقة لا تكتمل، إلا بإدراجها في مسار تنموي اقتصادي متكامل خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة .

وذكر الوزير الجزائري بأن العلاقات الاقتصادية الجزائرية – الليبية شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، من حيث زيادة حجم المبادلات التجارية الذي بلغ 59 مليون دولار خلال 2020، مقارنة بنحو 31 مليون دولار في 2018، معتبرا أن حجم التجارة البينية بين البلدين يبقى ضئيلا وبعيدا عن القدرات التي يزخر بها البلدان الشقيقان. (وال)

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