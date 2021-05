فصل المدير العام بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. محجوب تاج السر منوفلي، المديرة الإدارة العامة لتعزيز الصحة بالوزارة هبة محمد حسنين من منصبها ، وذلك بسبب رسالة عبر الواتساب.

حيث قالت المسؤولة بوزارة الصحة السودانية، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن قرار فصلها : “أن الشفافية العالية -حسب وصفها- مع المواطنين، كانت السبب في القرار بجانب عدم”الطاعة العمياء في مايضر بمصالح المواطنين

وأكدت دكتورة هبة محمد حسنين، إلى ان رسالة واتساب كانت الحجة التي استند عليها المدير العام لفصلها، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.

وفي سياق آخر، وجهت لجان مقاومة منطقة شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، اتهامات للشرطة بخصوص حادثة مقتل أحد الثوار، يدعى محمد إسماعيل أبكر، والشهير باسم “ود عكر“.

وأكدت نتائج للتشريح أن الجثمان الذي يتواجد بإحدى مشارح الخرطوم يعود إلى القائد بالعمل الميداني للجان مقاومة محلية شرق النيل، ود عكر، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

ووجهة لجان المقاومة اتهامات للشرطة من خلال بيان صادر، أكدت فيه على وجود تلاعب من قبل أطباء التشريح لعدم احتواء التقرير على وجود آثار للتعذيب، وهو منافٍ للحقيقة، وفقًا للبيان.

وفي وقت سابق، أكدت لجنة الطب العدلي، بأن الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل عن وجود آثار تعذيب تعد افتراء ولا تستند لأدلة.

وشدد البيان على ضرورة إبعاد الأطباء الذين شاركوا في التقرير الأول، الذي تمت صياغته في أربع ساعات فقط، مطالبًا بمعاقبتهم أشد العقوبة حتى يكونوا عظة لغيرهم.

وأكدت لجان المقاومة على تسيريها لمواكب احتجاجية خلال الأيام القادمة، وأن إعادة التشريح أوضحت وجود آثار تعذيب واضحة أدت إلى الوفاة المباشرة متأثرًا بجسم صلب.

ووجه البيان اتهامات للشرطة بخصوص التلاعب وإخفاء المعلومات المتعلقة بالقتيل ود عكر، وأن الأجهزة الشرطية قامت بإخفاء صور وملف التحقيق.

والأسبوع الماضي قضت محكمة سودانية بإعدام ضابط في قوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين دهسا بالتزامن مع فض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم عام 2019.

حيث بدأت محاكمة الضابط علي الفكي في يوليو 2020 وعقدت خلاها 26 جلسة.

The post فصل مسؤولة بوزارة الصحة السودانية بسبب رسالة “واتساب” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ