ليبيا نيوز

تشيلسي يحمل كأس أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اخبار سوق عكاظ
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ

انتهت المعركة الإنكليزية التي شهدها نهائي أبطال أوروبا بين نادي تشيلسي و مانشستر سيتي بفوز البلوز ، ليحملوا ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخهم .

حيث حمل اللقاء المتعة التي كان ينتظرها عشاق الكرة العالمية و الإنكليزية ،و خصوصاً أن الفريقين كانا قد تواجها قبل فترة قريبة في الدوري الإنكليزي في لقاء انتهى بفوز تشيلسي أيضاً .

بدأت أحداث الشوط الأول بضغط كبير من أسود العاصمة اللندنية ، إذ تتالت الفرص و التهديدات على مرمى إيدرسون ، حارس السيتيزن لتثمر بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42 سجله كاي هافارتس .

هدف تشيلسي

و كما هو متوقع اشتعل الشوط الثاني الذي حاولت فيه كتيبة غوارديولا فرض سيطرتها على مجريات اللقاء ، لكن إصابة دي بروين و خروجه الإضطراري و متانة صفوف تشيلسي حالت دون تسجيل التعادل .

و يذكر ان مانشستر سيتي كان يخوض أول نهائي أبطال في تاريخ النادي ، والذي كان قد وصل إليه عبر بوابة باريس سان جيرمان بعد التغلب عليه 4-1 ذهاباً و إياباً .

بينما تشيلسي الذي تخطى الريال في نصف النهائي ، سجل ثالث تواجدٍ له في تاريخ المسابقة ، فالأول كان في موسم 2007-2008 عندما خرج خاسراً على يد اليونايتد ، والثاني في موسم 2011-2012 و هو النهائي الذي حمل للبلوز أول لقب أبطال لهم على حساب بايرن ميونخ .

و الجدير بالذكر أن المباراة أقيمت في ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو البرتغالية ، وبحضور حوالي 6000 مشجع للفريقين ، بعد أن كان من المقرر إقامتها في مدينة إسطنبول التركية .

تشيلسي يسقط ريال مدريد ويضرب موعد في نهائي دوري الأبطال

تمكن فريق تشيلسي الإنكليزي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه بهدفين نظيفين على نظيره ريال مدريد الإسباني ، في إياب نصف النهائي من البطولة .

حيث حمل هدف المباراة الأول توقيع النجم الألماني تيمو فيرنر عند الدقيقة 28 ،ليضيف بعدها ماسون ماونت ثاني أهداف تشيلسي عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني ، وفقاً لما ذكر موقع BBC .

وبهذا الفوز يتأهل البلوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليلاقي نظيره مانشستر سيتي ، لسابق التعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف .

محرز يقود السيتي لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

بعد ملحمة كروية احتضنها ملعب الاتحاد في إنكلترا ، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من قيادة فريقه للوصول إلى نهائي اسنطبول على حساب باريس سان جيرمان .

حيث تألق محرز مهاجم السيتيزن الذي أخذ مكاناً أساسياً في تشكيلة غوارديولا ، مسجلاً هدفي اللقاء الوحيدين في الدقيقتين 11 و 63 من عمر اللقاء .

و يذكر أن المباراة اتخذت الطابع القتالي المتوتر ، خصوصاً للاعبي سان جيرمان الذي خسر في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-1 ، الأمر الذي أدى لطرد النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 69 .

ليصبح مانشستر سيتي أول الواصلين لنهائي اسنطبول ، للمرة الأولى في تاريخه ، ليواجه الفائز من لقاء ريال مدريد و تشيلسي الذي سيجري مساء اليوم في العاصمة الإنكليزية لندن .

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