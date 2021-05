ميسي و برشلونة .. تعرف على تفاصيل عقد الـ 240 مليون يورو

بدأت الأحاديث و الأقاويل تنتشر عن أسطورة الكرة الأرجنتينية و العالمية ليونيل ميسي ومحاولات تجديد عقده مع ناديه برشلونة مع اقتراب انتهاء عقده .

حيث نشرت صحيفة ” as بالعربي “الإسبانية تقريراً يوضح نية رئيس النادي الجديد خوان لابورتا بعقد صفقة مع ميسي تمتد لعشرة أعوام بقيمة 240 مليون يورو .

و ينص العقد الذي سيمتد لعقدٍ كاملٍ ( عشر سنوات ) على أن يقضي النجم موسمين آخرين داخل أسوار النادي الكتلوني ، ليرتدي بعدها قميص نادي إنتر ميامي الأمريكي لمدة موسمين .

ليستمر بعدها اللاعب كسفير للنادي و عضو فني داخل المنظومة الكتلونية ، في مشروع ترويجي بحت يفيد الطرفين وينهي مسيرة الأرجنتيني بشكل مشرف كلاعب في النادي و أحد أساطيره .

و القيمة الإجمالية للعقد ستصل لـ240 مليون يورو، موزعة على 4 مواسم، إذ تعتبر المبلغ أقل ما يحصل عليه اللاعب،لكن يزال الحديث جاريا حول قيمة الراتب والمتغيرات أو الحوافز التي سيحصل عليها الأرجنتيني عندما يستلم منصبه الإداري في الفريق

و يحاول لابورتا اليوم التوصل إلى اتفاق قبل أن ينتهي عقد ليونيل مع برشلونة في نهاية شهر حزيران / يونيو القادم ، فعندها يصبح لاعباً حراً ، و قبل رحيل الأرجنتيني للالتحاق بالمنتخب و المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، .

و كان لابورتا قد صرح في وقت سابق أن ” المفاوضات قائمة الآن وتجمعه بميسي ورافاييل يوستي نائب الرئيس وخورخي ، والد مهاجم برشلونة ووكيل أعماله ” .

وأشارت إلى أن رئيس برشلونة خوان لابورتا، سعى لإنهاء عملية التفاوض إلا أن الطرفين لم يتفقا على جميع تفاصيل العقد.

وكشفت أن هنالك مفاوضات تتعلق بالمشروع الرياضي لفريق برشلونة، حيث يحاول ميسي ضمان مشروع مستقبلي ناجح، بالإضافة للجوانب المالية التي يتولها والد ميسي .

وأكدت الصحيفة على وجود اتفاق بين الطرفين على أموال ميسي التي سيتقاضاها خلال الأربعة سنوات كلاعب، إلا أن الاختلاف متعلق بالأموال خلال فترة عمل ميسي كسفير رياضي.

ويرعب الأرجنتيني في زيادة راتبه الثابت بعد الاعتزال، ولكن لابورتا يحاول تخفيض المبلغ الثابت مع إضافة متغيرات.

وفي وقت سابق ، كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فيما يخص مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وكان مستقبل ميسي موضع تكهنات طوال الأشهر الماضية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وحين رفضت الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، قرر تأجيل المغادرة للصيف الحالي.

وونقل موقع (كووورة العربي) عن التليفزيون الإسباني “TVE”، فإن قرار ميسي الذي أبلغ به ناديه هو رغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أفادت بأن والد ميسي ووكيله، أعرب عن انفتاحه إزاء إبرام عقد جديد لمدة طويلة مع النادي الكتالوني.

