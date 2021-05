قال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، إن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي.

هذا وقد قال حفتر مؤكداً “دعمنا الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية”، وفقاً لـ“العربية”.

وأضاف قائد الجيش الليبي، أن الجيش هزم الإرهاب في درنة وحقق الأمن والسلام فيها، فضلاً عن تحذيره “أعداء السلام من العودة للعنف“.

موضحاً أنه لا يوجد سلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، داعياً كل من يحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية إلى تسليم سلاحه وتسوية أوضاعه “قبل فوات الأوان”، على حد قوله.

وجاءت تصريحات خليفة حفتر، في الوقت الذي فشل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات ليبيا المقبلة، المحددة بنهاية العام الجاري.

في سياق آخر، كثف مبعوثو الأمم المتحدة في ليبيا من تحركاتهم مع المسئولين بالبلاد لحشد الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فإن صالح وكوبيش بحثا الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر الأول المقبل.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها.

عقيلة صالح شدد على أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمميها بالإعلان الدستوري.

وتابع: “وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس”.

وقبل ساعات، أحال المبعوث الأممي، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، عقب اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

The post ليبيا.. حفتر يحذر أعداء السلام من العودة للعنف appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ