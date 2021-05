قناة إسطنبول .. تركيا ستبدأ بناء القناة في نهاية شهر يونيو

أعلن الرئيس التركي رجي طيب أردوغان أن بلاده ستبدأ نهاية شهر يونيو / حزيران ببناء قناة إسطنبول التي ستصل بين البحر الاسود و بحر مرمرة.

حيث قال أردوغان في كلمة له ، نقلتها قناة روسيا اليوم : “سنضع الحجر الأول في بناء قناة اسطنبول في أواخر يونيو / حزيران تقريباً ” .

و أضاف ” لا شك في أن يكون هناك من يشعر بقلق من هذا المشروع الضخم، لكن هذا الأمر لن يوقفنا ، وسنتابع لنري العالم صورة إسنطبول الحقيقية “.

و أوضح أردوغان أنه “سيتم بناء 6 جسور فوق القناة، وسيتم بناء مدينتين على الساحلين الأيمن والأيسر لهذا الشريان المائي الاصطناعي ” .

هذا كانت حكومة أردوغان تعمل على هذا المشروع منذ 2011 حين عرضت الفكرة لأول مرة ، و تكمن أهمية قناة إسطنبول بربط البحر الأسود ببحر مرمرة ، التفافاً على مضيق البوسفور .

قناة إسطنبول

و الجدير بالذكر أن الحكومة التركية في الفترة الأخيرة عقدت الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية مع شركات عالمية ، و حكومات في الشرق الأوسط .

و كان آخرها تلك التي عقدتها مع حكومة السودان ، والتي جرت بعد دعوة رسمية من حكومة أنقرة لنظيرتها السودانية .

حيث عاد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، الى العاصمة السودانية الخرطوم، عقب زيارة رسمية إلى دولة تركيا.

وأكد دقلو في تصريح صحفي على أن الزيارة كانت الناجحة، ومثيرة للسودان، حيث قال:” إنها أزالت الجمود في علاقات البلدين في كافة المجالات”.

وأجرى حميدتي والوفد المرافق له العديد من المباحثات مع الجانب التركي، تم الاتفاق خلالها علي تحديث كافة الاتفاقيات السابقة وسبل إزالة التحديات التي واجهت تنفيذها.

وأعلن النائب الأول أن:” الاتفاقيات التي تم توقيعها بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليار جنيه يستفيد منها السودان بنسبة ٧٥% إذا تم تنفيذها ، مشيراً إلي وجود رغبة تركية قوية للاستثمار في السودان”.

وأكد دقلو:” على ضرورة تهيأت المناخ المناسب للمستثمرين في البلاد حتى تتحقق الفوائد المرجوة من الزيارة، وتنفيذاً لمخرجات مؤتمر باريس للاستثمار بالسودان”.

وأشار إلى أن :” الحكومة التركية أكدت وقوفها مع التغيير الذي حدث بالبلاد، وأنها تدعم رغبة الشعب السوداني”.

