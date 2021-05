حاكم إقليم دارفور: “التروس” لن تقضي على الفقر والجوع

قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، أن “التروس” لن تقضي على الفقر والجوع، موضحاً أن الحل في الزراعة.

وأوضح حالك إقليم دارفور، بأنه لا يمكن القضاء على مشاكل الدولار والوقود إلا بالزراعة، بحسب “السوداني”.

موضحاً أن مؤتمر باريس يمكنه أن يدخل السودان في المجتمع الدولي، لمنه لن يقضي على تلك المشاكل، على حد قوله.

ومن جهته قال عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، أن العام ونصف من عمر الحكومة الانتقالية كانت قاسية على الشعب السوداني، خصوصاً ما يتعلق بمعاش الناس.

على صعيد منفصل، قال وزير الثروة الحيوانية في السودان، حافظ إبراهيم، اليوم السبت، أن زيارة الوفد السوداني مؤخرًا إلى تركيا، كان من انجازاتها اتفاق حول تقديم منحه تركية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وأكد الوزير أن تركيا ستمنح السودان لقاحات وأمصال خاصة بصحة الحيوان، بالإضافة لتحديث المعامل والأبحاث البيطرية والتقانة والمسالخ، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وشدد إبراهيم على أهمية الزيارة لكونها ستعيد العلاقات الودية بين شعبي البلدين، كما أنا ستوفر فرصة نحو انفتاح السودان إلى العالم الخارجي، حسب قوله.

وقال إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له، تم من خلالها مناقشة العديد من المجالات وأوجه التعاون المشتركة.

وأكد بأن تركيا لديها خبرات كبيرة في مجال تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسودان بدوره يأمل من الاستفادة من التجربة التركية، مشيرًا أن مسلخ الكدور في الخرطوم بحري تم إنشاءه من قبل الأتراك.

بدوره قال السفير عادل إبراهيم، إن الوفد الرفيع الذي زار تركيا والذي ضم وزراء الطاقة والنفط الزراعة والغابات الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والطرق والجسور والنقل، يؤكد مدى أهمية هذه الزيارة حتى تتبلور لفائدة البلدين.

وأوضح أن الجانبان اتفقا على تواصل تبادل الزيارات مستقبلًا، ووصول وفود تركية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء والنفط.

الجدير بالذكر أن محمد حمدان دقلو حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، تلقى في 19 مايو الجاري، دعوة رسمية لزيارة تركيا من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.

إذ سلم السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، إلى حميدتي رسالة خطية من أوكتاي تفيد بدعوته الرسمية لزيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان.

