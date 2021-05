السودان.. اندلاع حريق هائل بمطابع العملة

أفادت مصادر من السودان، عن اندلاع حريق هائل بمطابع العملة بالخرطوم، فجر اليوم الأحد.

وبحسب المصادر فإن الحريق اندلع بمكاتب إدارية تتبع للشؤون المالية، وآخرى تخص كبار المسؤولين، وفقاً لما أورد “الانتباهه أون لاين”.

وتفيد المعلومات الواردة بأن قوات الدفاع المدني، ولاية الخرطوم، لا زالت تتعامل مع الحريق، وتعمل على إخماده حتى اللحظة، فيما لم يعرف أسباب الحريق حتى الآن.

على صعيد منفصل، تراجع جديد يشهده الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الأحد.

وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار وصل إلى 470 جنيهاً في السوق الموازي.

وأرجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار، مقابل شح في المعروض من العملة الخضراء، الأمر الذي أدي لزيادة حجم المضاربات في السوق السوداء.

ومن جانبها شنت السلطات النختصة حملات أمنية على أماكن تواجد تجار العملة وسط الخرطوم.

وفي المقابل رفع بنك السوداني سعر الدولار التأشيري إلى 416.2386 جنيهاً، وبدورها قامت البنوك المحلية برفع أسعار صرف الدولار، فقد بلغ يعر الصرف في بنك الخرطوم 421 جنيهاً.

في ذات السياق كشف بنك السودان المركزي، عن موعد المزاد الثاني للنقد الأجنبي، وأوضح أنه سيون يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن بنك السودان عن طرحه في المزاد الثاني لـ50 مليون دولار، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأضح البنك ذلك خلال اللقاء التنويري الخاص بمزادات النقد الأجنبي مع كافة وسائل الإعلام اليوم ببنك السودان.

وسيكون هذا المزاد هو الثاني من نوعه للنقد الأجنبي، بمشاركة المصارف فقط، ويأتي ذلك في إطار إنفاذ سياسة سعر الصرف المرن المدار، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.

وفي وقت سابق كشف بنك السودان المركزي عن الطلبات التي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي، لافتًا إلى استلامه (137) طلبًا، وأنه وافق على (66) طلب.

وأصدر بنك السودان تعميمًا صحفيًا أوضح فيه أن السعر الأعلى الذي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي يبلغ (420.06) جنيهًا للدولار، فيما بلغ أقل سعر (401) جنيهًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأوضح المركزي أن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت 40,000,000.0 دولار أمريكي، فيما وصل إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 16,159,753.4732 دولار أمريكي.

واكد البنك أنه استبعد (71) طلبًا لأنها لم تلتزم بالشروط التي تم وضعها، حيث أنها لم تلتزم بقائمة السلع الضرورية، فضلًا عن تقديم بعض العملاء لطلبات لبنوك أخرى.

وأوضح أن قيمة الطلبات التي تم استلامها تعادل حوالي 46,221,435.1.

