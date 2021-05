سعر الصرف في سوريا يبدأ ارتفاعه المتوقع عقب الانتخابات الرئاسية

بدأ سعر الصرف في السوق السوداء الموازية في سوريا بالارتفاع مسجلاً انخفاضاً تدريجياً في قيمة العملة المحلية بنسبة 1.22 % من سعر الأمس .

و و فقاً لموقع الليرة اليوم ، فسجل سعر الصرف لليرة السورية مقابل الدولار رقماً جديداً وصل إلى 3310 ليرة مقابل الدولار الأميركي للمبيع و 3230 للشراء .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 11013 ليرة ، واليورو 4036 ليرة ، و الريال السعودي 884 ، و الدرهم الإماراتي 901 ، بينما سجل الجنيه المصري 212 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 387 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 151,839 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 177,041 ليرة للغرام الواحد .

سوريا تعلق على تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضدها

قالت سوريا ، إن تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضدّها يعري زيف القيم التي يتشدق بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل أحد أوجه الحرب عليها.

وصرّح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، رفض الكشف عن اسمه، قائلاً : “مرة جديدة تثبت مؤسسة الاتحاد الأوروبي انفصالها التام عن الواقع وشراكتها الكاملة في الحرب الظالمة على سوريا ومسؤوليتها عن سفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم”.

وقال المصدر، إن “إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها لأن هذه الإجراءات القسرية التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف المصدر: “لقد أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا، وكما تمكن الشعب السوري وجيشه الباسل من هزيمة الإرهاب وداعميه فإنه وبتوافده بكثافة على صناديق الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية أثبت أنه أكثر إصراراً وصموداً لإفشال كل المحاولات الهادفة إلى التأثير في استقلالية القرار الوطني السوري ورفض التدخل الخارجي في شؤونه وأن سورية للسوريين والقول الفصل فيها لهم وحدهم دون أي طرف آخر”.

واختتم المصدر، قوله: إن “مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي راكمت الفشل تلو الفشل بسبب مقارباتها الخاطئة وتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية قد فقدت المصداقية والتأثير في الأحداث بالمنطقة والعالم وأصبحت كياناً هلامياً بلا لون ولا طعم ولا رائحة”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

