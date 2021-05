إغلاق اقسام لعلاج مرضى كورونا في الضفة الغربية

أكد منسق أسرة مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، عنان أنه تم إغلاق كامل لأقسام علاج مرض كوفيد-19 في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية

وقال الراشد إن :”حالة الانخفاض في أعداد الإصابات بالمرض ترافقت مع إغلاق عدة مستشفيات كانت مخصصة لعلاج مصابي كورونا في مدن الضفة”.

وأشار الراشد الى أن :” عمليات التطعيم الكبيرة التي جرت في الضفة الغربية أدت لمناعة مجتمعية، وهو ما أسفر عن انخفاض أعداد الإصابات بشكل عام، وأعداد المرضى في المستشفيات”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم.

وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.

وبعد وصول 100 ألف جرعة من الصين قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة.

وقالت لرويترز: «سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين».

وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20 في المائة من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس.

هذاو ويأمل مسؤولين في السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60 في المائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» الفلسطينية.

