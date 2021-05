عباس كامل يزور قيادات إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار مع حماس

أعلنت بعض المصادر المطلعة في مصر أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل سيقوم بزيارة إلى إسرائيل للبحث في وقف إطلاق النار مع حماس .

و أوضحت بعض المصادر أن عباس كامل سيسعى خلال زيارته إلى تثبيت وقف لإطلاق النار ، إذ سيناقش هذه الملفات مع مسؤوليين أمنيين في حكومة الاحتلال .

وحسب المصادر سيلتقي كامل كلاً من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية و مستشار الأمن القومي “مئير بن شابات” ، وبعض قيادات الجيش ، وفقاً لقناة العالم .

كما سيتابع جولته في رام الله للقاء بعض القيادات الفلسطينية على رأسهم الرئيس محمود عباس ، و من ثم يتوجه إلى غزة لمقابلة قادة المقاومة الإسلامية ( حماس ) .

هذا و يذكر لمصر موقفها الكبير و دورها الهام في الوصول إلى حل لوقف إطلاق النار و العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر .

و أثناء العدوان ، أعلنت مصر استمرارها فتح معبر رفح البري استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

وأكدت مصادر مصرية مسؤولة أنه: ” تم موافقة السلطات على استمرار فتح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية”.

مشيرة إلى أن: “المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات”.

وأكدت الحكومة في مصر أن الطواقم الإدارية والطبية مستعدة لاساقبال الحالات الطبية، حيث تم تخصيص سيارات إسعاف تستقبل المصابين تبعاً لأولوية الحالة وترسلهم إلى المشافي.

و في إطار الدعم المصري لغزة ، مُنح الطلاب الفلسطينيين الوافدين إلى مصر من قطّاع غزة، للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية إعفاءً من المصروفات الدراسية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات في مصر، أمس الأحد، بحسب موقع “اليوم السابع”.

وأكّد المجلس، تقديم مختلف أشكال الدعم التعليمي والبحثي للطلاب الفلسطينيين، وتقديم التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية.

ونتيجة الاجتماع أصدر المجلس قراراً بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي.

كما قرر المجلس، دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة باحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

