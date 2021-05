أصالة نصري ونبيل شعيل يقيمان حفلاً غنائياً بالسعودية︎

تقيم الفنانة السورية، أصالة نصرى، والمطرب الكويتى نبيل شعيل، حفلاً غنائيًا في بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 3 يونيو المقبل.

وسيبدأ الحفل في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، ويعد هذا الحفل الأول في السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، بعد عودة الحفلات مرة أخرى منذ جائحة كورونا.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة آصالة نصرى بعنوان “لا تستسلم”، وهو البوم باللهجة الخليجية ويضم 20 أغنية، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وفي سياق اصالة، تصدر طليق الفنانة أصالة نصري، المخرج الفلسطيني طارق العريان مواقع التواصل الإجتماعي عقب اعلانه عن علاقته رسمياً بحبيبته عارضة الأزياء السورية من أصل أرميني نيكول سعفان للمرة الأولى في العلن.

وجاء ذلك بعد تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما من إفطار جمعهما بعدد من الأصدقاء بينهم الممثلة السورية نسرين طافش.

وكان لافتاً في الصورة إمساك نيكول ليد طارق بطريقة أشار فيها المتابعين إلى أنها تأكيد لعلاقتهما العاطفية.

تصدرت نيكول سعفان مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، منذ الكشف عن أول ظهور رسمي لها برفقة المخرج طارق العريان

نيكول سعفان مواطنة تحمل الجنسية السورية من أصول أرمنية ومن مواليد 1998، وتصغر طارق العريان بحوالي 35 عاما حيث أنه من مواليد سبتمبر 1963.

حصلت نيكول سعفان علي شهادة الجامعة من كلية التسويق، ولكنها اختارت العمل في مجال عروض الأزياء، وبالفعل نجحت في تقديم أفكاراً مختلفة جعلتها “موديل” لأكثر من بيت أزياء وشركات مستحضرات التجميل.

ظلت نيكول سعفان مقيمة في مدينة دبي حتى تعرفت على طارق العريان عام 2018، وفتح أمامها أبواب عالم الفن في مصر، وشاركت في عدد من الكليبات والإعلانات ومنها أغنية “يا بلدنا يا حلوة” للفنان عمرو دياب والتي أخرجها طارق العريان.

منذ العام 2018 تعيش نيكول ما بين دبي ومصر، وتسبب تواجدها برفقة طارق العريان في الساحل الشمالي الصيف الماضي في ظهور شائعة زواجهما، ولكن طارق نفى القصة برمتها ملمحا لوجود قصة حب في حياته “لم تتوج بعد بالزواج”.

