إليسا تغني أغنية شيرين عبدالوهاب “مشاعر” والاخرى تعلق

كتبت الفنانة المصرية، ​شيرين عبد الوهاب​، منشور علقت فيه على غناء الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لأغنيتها “مشاعر” ضمن برنامج “أغاني من حياتي” الذي عرض قبل ايام.

ونشرت شيرين على صفحتها قائلة:” حبيبتي اليسا، غنائك لمشاعر بكل الاحاسيس الصادقة دي اكدلي انك قد ايه بتحبي و تقدري الفن”.

بدورها ردت إليسا على شيرين قائلة :” بحبك إنتي وبحب مشاعرك وإحساسك وبتمنى دايما تضلك بهالتميز”.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تغني فيها إليسا هذه الأغنية فقد سبق وعبّرت عن اعجابها بها في عدة برامج وغنتها عدة مرات سابقاً، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي سياق اغاني النجمة شيرين، وصلت أغنية الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، الجديدة ” ​يا بتفكر يا بتحس​”، إلى الـ 100 مليون مشاهدة، ونشرت حيث شاركت صورة من الكليب، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي علقت عليها: “إلى جمهوري الحبيب 100 مليون شكراً”.

ووجد منشورها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية التي لاقت رواجاً واسعاً بعد طرحها علي السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أن أن الأغنية هي شارة مسلسل “خمسة ونص”، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها المطرب حسام حبيب بمطار دبي، في أخر ظهور لهما، كما وتم تأجيل حفل الفنانة شيرين على مسرح المجاز بالشارقة والذي كان مقررًا يوم الجمعة 19 فبراير.

كما وأعلن مسرح الجاز عن تاجيل حفل النجمة أصالة نصري ايضا، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، لحين إشعار آخر، حرصا على سلامة الجميع من تفشى فيروس كورونا.

والتقط زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان حسام حبيب صورة سيلفي ظهرت فيها إطلالة أنيقة، مرتدية ملابس “كاجول” وبعض الإكسسوارات، وفقا لموقع اليوم السابع.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وفي سياق آخر، نفت النجمة شيرين عبد الوهاب، ما تداولته الشائعات الفترة الاخيرة حول تدخل زوجها المطرب حسام حبيب في أمورها المالية، كما ونفت إنفصالها من زوجها .

