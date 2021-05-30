فوز فيلم (القصة باختصار) للمخرج عبدالعزيز البلام في مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الأولى

الكويت 30 مايو 2021 (وال) -شهدت نتائج مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الأولى، استحواذ جيل الشباب على جوائزه، وسط حضور عربي سينمائي واسع في مسابقات المهرجان، مع ترسيخ تواجد المخرجات العربيات

وفاز فيلم «القصة باختصار» للمخرج عبدالعزيز البلام بجائزة أفضل روائي كويتي قصير، وفيلم «سلطانة» للمخرج العماني خالد الزدجالي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، وكذلك نال فيلم «الرسالة الأخيرة» للمخرج العراقي ملاك عبد علي جائزة أفضل فيلم روائي عربي قصير.

وشارك في مهرجان الكويت للسينما الجديدة، الذي تنظمه نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت ( 50) فيلما كويتيا وعربيا، من السعودية وعمان والجزائر والمغرب وتونس ومصر والسودان وفلسطين والعراق، بالإضافة إلى عدد من المخرجين العرب المقيمين بالخارج، تنافسوا على جوائز المهرجان في المسابقات الثلاث.

واستمرت فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام، حيث تم نقل وقائع حفل الافتتاح والختام وإعلان النتائج عبر برنامج «زووم» أونلاين، إلى جانب نقل كافة العروض والأنشطة والفعاليات، ومنها الندوة الفكرية “السينما في زمن كورونا”.

وترأس المهرجان رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين المخرج عبدالعزيز الصايغ، فيما ترأس الإعلامي علي الريس لجنة التحكيم، والتي تضم عضوية كل من: الفنان خالد أمين، ورئيس مهرجان الكويت السينمائي فاطمة الحسينان، والمخرج الإذاعي سعود المسفر، والمخرج السينمائي حمد الصراف. (وال الكويت) ح م س خ.

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