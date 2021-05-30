ليبيا نيوز

رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين لبحث آخر المستجدات

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

رام الله 30 مايو 2021 (وال) -ذكرت قناة روسيا اليوم، أن رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، يزور اليوم الأحد، فلسطين، وذلك  للتشاور مع القيادة الفلسطينية، حول آخر المستجدات بعد عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية، ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.(وال رام الله) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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