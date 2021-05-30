رئيس المخابرات المصرية يزور فلسطين لبحث آخر المستجدات

رام الله 30 مايو 2021 (وال) -ذكرت قناة روسيا اليوم، أن رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، يزور اليوم الأحد، فلسطين، وذلك للتشاور مع القيادة الفلسطينية، حول آخر المستجدات بعد عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، حسين الشيخ، أنه من المقرر أن يبحث رئيس المخابرات المصرية مع القيادة الفلسطينية، ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.(وال رام الله) س خ.

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