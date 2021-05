إمتحان الشهادة الإعدادية .. سوريا تستقبل طلاباً مقيمين من لبنان

أكدت مديرية التربية و التعليم في محافظة ريف دمشق ، صباح اليوم الأحد ، وصول طلابٍ سوريين مقيمين في لبنان لتقديم إمتحان الشهاد الإعدادية .

حيث قال ماهر فرج مدير تربية ريف دمشق إجمالي عدد الطلاب القادمين بلغ 290 طالباً سورياً لافتاً لتقديم امتحان الشهادة الإعدادية ، وفقاً لقناة العالم .

و أوضح أن ” المديرية خصصت ثلاثة مراكز لاستضافتهم في بلدتي (يابوس وجديدة يابوس) الحدوديتين بالإضافة إلى بلدة الروضة ” .

و نوه غلى ان الحكومة أبدت استعدادها الكامل لتقديم كافة سبل الراحة للطلاب بالتعاون مع الهلال احمر العربي السوري و وزارة التربية .

هذا و انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الشهادة الإعدادية ( الصف التاسع ) و الشرعية ، و تقدم لها حوالي 316 ألف طالب و طالبة في أنحاء سوريا .

و تستمر الإمتحانات حتى منتصف شهر حزيران للتعليم الأساسي ، و حتى 20 حزيران للشرعي ،بينما تبدأ غذاً إمتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها .

الرئاسة اللبنانية توجه التهاني للأسد بإعادة انتخابه رئيساً لسوريا

أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس، ميشال عون، وجه برقية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا لسوريا.

حيث قال الرئيس عون في برقية التهنئة الذي نقلته وكالة روسيا اليوم أنه “أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه”.

وفي السياق كان قد هنأ أيضاً حزب الله اللبناني، ، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة نجاحه في الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها بنسبة كبيرة بلغت 95.1%.

وقال حزب الله، في بيانٍ له يوم أمس ، نقله موقع “المنار” التابع له: “لقد أكد السوريون مجدداً من خلال صناديق الاقتراع، بعدما أثبتوا ذلك مراراً ‏وتكراراً بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة، التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم”.

واعتبر الحزب في بيانه، أن السوريين أكّدوا من خلال إعادة انتخاب الأسد، على “تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والإرهاب”.

وتابع حزب الله: إننا “نأمل أن تشكل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سوريا إلى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي.

