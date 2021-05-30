وزارة الصحة المصرية: حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال صعبة

أعلن رئيس لجنة لمواجهة كورونا في وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور ​حسام حسني​، إن حالة الممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ لا تزال دقيقة حالياً وهي في حاجة إلى الأوكسجين.

كما أشار مسؤول وزارة الصحة المصرية، إلي أن حالة دلال لا تزال صعبة نسبياً، اذ تحتاج إلى أوكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل مرضي كورونا.

ووجّه حسني، شكره للأطباء المشرفين على صحة دلال لتمامهم واجباتهم حسب البروتوكول المعتمد لمرضى فيروس كورونا، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

أكد الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شفاء النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، والدة زوجته النجمة دنيا سمير غانم.

كما توجه الإعلامي بالشكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة النجم الكبير سمير غانم .

وكتب رضوان في رسالتة: “الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)”.

وتابع: “لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب”، وفقا لموقع اليوم السابع.

هذا وكرم الفنان المصري الشاب حسن الرداد ذكرى الفنان الكبير الراحل سمير غانم عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” من خلال وضعه صورة والد زوجته الذي توفي مؤخرًا.

وتفاعل جمهور الفنان حسن الرداد بصورة كبيرة مع صورة الراحل سمير غانم، والد زوجته إيمي، معتبرين أنها لفتة مقدرة من الفنان الشباب تجاه أحد أهم رموز الكوميديا في العالم العربي، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وشهدت جنازة الفنان الراحل تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء على المقابر، من بينهم محمد حماقي، هاني رمزي، عمرو سعد، حمادة هلال وآخرون.

وتوفي سمير غانم يوم الخميس الماضي بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرًا بمعاناته في خلل في وظائف الكلى، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ84 عامًا.

The post وزارة الصحة المصرية: حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال صعبة appeared first on Souk Ukkaz News.

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