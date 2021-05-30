ليبيا نيوز

السفير نيال : العلاقات السورية الأردينة تشهد ازدهاراً كبيراً

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اخبار سوق عكاظ
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ

أشار السفير السوري في المملكة الأردنية ، عصام نيال ، إلى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السورية الأردنية على كافة الأصعدة و المجالات .

حيث التقى السفير نيال بوزير النقل الأردين في العاصمة عمان و ناقشا كل المشاكل التي تواجه قطاع النقل وآليات تسهيل حركة التنقل بين البلدين .

و أوضح السفير أنه ” تم مناقشة كافة العقبات التي تسبب مشاكل للنقل بين الطرفين لاسيما موضوع الشاحنات، حيث يتعرض سائقو الشاحنات السورية لبعض المشاكل ” ، وفقاً لقناة العالم .

 و شدد نيال على ” ضرورة توحيد الرسوم بين البلدين وضرورة المعاملة بالمثل، والتطرق لموضوع إمكانية إعادة استئناف الرحلات الجوية بين دمشق عمان ” .

و في سياق العلاقات الخارجية ، أكدت بثينة شعبان ، مستشارة الرئيس السوري ، أن الفترة التي تلي الانتخابات الرئاسية ستجبر العديد من الدول إلى إعادة النظر في علاقتها ع سوريا .

حيث قالت شعبان في تصريح لوكالة سبوتنيك أن “بعض الدول العربية ستعيد النظر في سياساتها مدركة أن إضعاف سوريا يعني إضعاف العالم العربي كله”.

و أضافت “نأمل أن تراجع بعض الدول العربية  قراراتها تجاه سوريا التي بتاريخها لم تتعامل بكبر، حتى مع الأطراف التي وجهت لها ضربة هنا وضربة هناك”.

و عن العملية الانتخابية التي جرت في سوريا ، قالت شعبان “الشعب السوري اليوم قال كلمته دعما لوحدة سوريا وانتصارها ودعما لقيادة سوريا، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد”.

و أشارت إلى أن “الشعب السوري قد تجاوز بوعيه حملات التشويش والتضليل التي تشنها الدول الغربية ضدنا منذ بداية الحرب على سوريا ” .

كما تحدثت المستشارة عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير السياحة السوري محمد مارتيني إلى السعودية ، قائلةً أن “الأيام القادمة قد تحمل معها نتائج إيجابية”.

و أكّدت بثينة أن هذه الزيارة “لم تكن ممكنة في الأعوام الماضية”، مشيرة إلى أنها “خطوة إيجابية و تطور كبير في إطار السعي ”.

وبشأن المرحلية الحالية التي تمر بها سوريا، قالت مسشارة الأسد: إن “ما قام به الشعب السوري هو أبلغ رد على من حاول أن يصف ما جرى في البلاد، بحرب أهلية وحاول التفريق بين أبناء الشعب وبين الشعب والجيش”.

وأضافت مستشارة الأسد: “لا يهمنا مواقف الدول الغربية، ويهمنا شعبنا أولاً وثانياً حلفاؤنا وأصدقاؤنا، أما الجهات التي أرسلت ارهابيين وتآمرت علينا فلا يهمنا الحملات الاعلامية التي يقومون بها”.

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