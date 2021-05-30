فلسطين.. إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة الغربية

غزة 30 مايو 2021 (وال) -أعلن مسؤول طبي فلسطيني، اليوم الأحد، عن إغلاق كامل لأقسام علاج مرض كوفيد-19 في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية.

وقال منسق أسرة مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، عنان الراشد، لوكالة “شينخوا”، إن حالة الانخفاض في أعداد الإصابات بالمرض ترافقت مع إغلاق عدة مستشفيات كانت مخصصة لعلاج مصابي كورونا في مدن الضفة.

وأوضح الراشد أن عمليات التطعيم الكبيرة التي جرت في الضفة الغربية، أدت لمناعة مجتمعية، وهو ما أسفر عن انخفاض أعداد الإصابات بشكل عام، وأعداد المرضى في المستشفيات.

وذكر أنه بناء على المعطيات والأرقام المسجلة في مدن الضفة الغربية، تم إغلاق أقسام علاج مرض كورونا في المستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك فيما سجلت الأراضي الفلسطينية أمس السبت، ( 3 ) حالات وفاة بمرض فيروس كورونا، خلال الساعات (24) ساعة الماضية في قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد التقرير اليومي للوزارة، بتسجيل ( 269 ) إصابة جديدة بالمرض، ( 19 ) منها في الضفة الغربية ، و(250 ) في غزة، مقابل ( 399 ) حالة شفاء.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض في الأراضي الفلسطينية منذ مارس 2020 إلى (336679) ، بينها ( 3822 ) حالة نشطة، و (329097 ) حالة تعاف، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات ( 3760) .

وفيما يخص الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فبلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ( 304889 ) شخصا، بينهم ( 217207 ) تلقوا جرعتين من اللقاح.( وال غزة) س خ.

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