الصحة المصرية .. كورونا أكثر من 15 ألف مريض

أعلنت وزارة الصحة المصرية ، في بيانها اليومي الذي يرصد الوضع الوبائي أنها سجلت 1119 إصابة و 51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس السبت .

ووفقاً لقناة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد ،أنه “تم تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر إلى 260659 إصابة بينها 191475 حالة شفاء “.

كما أشار إلى أن “ الصحة المصرية رصدت خلال اليوم الماضي 65 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى و و13779 شخصا” .

و أوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الوفيات تجاوز الـ 15 ألف ، بـ 9 حالات ، إذ انها سجلت 51 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

الصحة المصرية : وفيات الفطر الأسود قد تبلغ 50% من المصابين

حذرت وزارة الصحة المصرية من أن نسبة وفيات مرض الفطر الأسود قد تصل من 20 إلى 50%، وأن طرق وقف عدوى تتضمن استئصال الأعضاء المصابة.

وجاء ذلك في تقرير أعدته إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، بعد انتشار كثير من التقارير والشائعات والمعلومات المغلوطة، عقب إصابة ووفاة الفنان المصري سمير غانم بالمرض.

وحذر التقرير بلهجة جدية من أن مرض الفطر الأسود بإمكانه حصد نسب مرتفعة من الوفيات في حال لم يتم التعامل معه وعلاجه مبكراً.

وأشار التقرير إلى أن العلاج يتم بأدوية مضادة للفطريات تحت إشراف طبي، ولكن بعض الحالات تتطلب إزالة الأنسجة المصابة لمنع انتشار العدوى، مثل العينين والفك العلوي.

ونوه التقرير إلى أن المرض غير معد ولا ينتقل بين الأشخاص أو عن طريق الحيوانات.

و اليوم الأحد ، أعلنت صحة محافظة سوهاج ، اليوم الأحد، عن وفاة سيدة من مصابي فيروس كورونا، مصابة بالفطر الأسود ظهرت عليها علامات سوداء بمنطقة الأنف.

هذا وأكد مسؤول في الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إنه يجري الآن تخصيص غرف منفصلة لعزل حالات الإصابة بالفطر الأسود، تحسبا لأنتشاره بالمحافظة.

