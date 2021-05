وزير الخارجية الإسرائيلي يصل القاهرة ويفصح عن فحوى الزيارة

يزور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية بلاده إلى مصر منذ ثلاثة عشر عاماً.

ونشر أشكنازي، عبر حسابه الرسمي على تويتر يشكر نظيره المصري على دعوته قائلاً: “شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما”.

وكشف وزير خارجية إسرائيل عن فحوى الزيارة وما سيتم مناقشته خلالها قائلاً: “سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي”.

وأردف أشكنازي: “خلال المحادثات، سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس”.

وكانت قد أعلنت مصر أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، سيزور القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري، وإجراء مشاورات بخصوص قضية غزة.

وأكدت الخارجية المصرية، أن الوزيرين سيجتمعان في القاهرة.

ونوهت بعض مصادر الإعلام الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيناقش مع نظيره المصري “سبل تعزيز التهدئة الهشة حول قطاع غزة”.

وبحسب المصادر فإن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر تتزامن مع زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل لإسرائيل، إذ سيجري مفاوضات مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسيزور كامل أيضاً مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب المصادر سيلتقي كامل كلاً من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية و مستشار الأمن القومي “مئير بن شابات” ، وبعض قيادات الجيش الإسرائيلي.

كما سيتابع جولته في رام الله للقاء بعض القيادات الفلسطينية على رأسهم الرئيس محمود عباس ، و من ثم يتوجه إلى غزة لمقابلة قادة المقاومة الإسلامية ( حماس ) .

هذا و يذكر لمصر موقفها الكبير و دورها الهام في الوصول إلى حل لوقف إطلاق النار و العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر .

و أثناء العدوان ، أعلنت مصر استمرارها فتح معبر رفح البري استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

