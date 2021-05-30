القبض على نجل علي عثمان بعد رفضه اخلاء منزل قيمته تفوق ال6 مليون دولار

كشفت لجنة ازالة التمكين تفاصيل القاء القبض على نجل النائب السابق للرئيس المعزول، والقيادي الإسلامي المعروف، نجل علي عثمان طه، وكان نجله قد رفض اخلاء منزل كلفة بناءه تتجاوز ال 6 مليون دولار.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي انها ألقت امس (السبت)، القبض على ” محمد علي عثمان محمد طه” نجل النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير بموجب البلاغ رقم (٩٠) تحت المواد (١٣_١٤) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، وتم إيداع المتهم الحراسة.

وقالت ان الاجراءات تمت بعد رفض نجل علي عثمان تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان.

واشارت اللجنة ان المنزل شيد من شركة صينية بتكلفة تبلغ 6 مليون دولار من اموال الشعب السوداني عن طريق جهاز الامن والمخابرات.

واوضحت اللجنة ان قرارها نص علي استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم واخطاره باخلاء وتسليم المنزل لوزارة المالية ، إلا أنه رفض التنفيذ.

وتم فتح بلاغ وصدر أمر قبض في مواجهته بواسطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.

وأكدت اللجنة أن الاجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد طه ليست استهدافا للمتهم المذكور أو أي من أفراد أسرته ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية.

وابانت ان المتهم يتمتع بكل حقوقه القانونية بالحبس لحين إستكمال الاجراءات المرتبطة بالبلاغ المذكور.