مرتضى منصور يبدأ “خطة العودة” بعد قرار المحكمة المصرية

أقر الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بحصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الذي أوقفه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في أكتوبر الماضي إيقاف مرتضى منصور إبان رئاسته للزمالك، 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وكتب رئيس الزمالك الأسبق عبر صفحته على فيسبوك: “مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات “.

مضيفا “المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي. وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية”.

وأتم منصور “وغدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الاداري اليوم” .

كما كانت وزارة الرياضة قد قررت في نهاية نوفمبر الماضي إيقاف مجلس منصور للتحقيق في مخالفات مالية.

وكاتن وزير الشباب والرياضة المصري, أشرف صبحي قد أصدر قرارا بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور بسبب وجود مخالفات مالية وإحالته إلى النيابة، ومن ثم تعيين لجنة مؤقتة من القضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري وبعده اللواء عماد عبد العزيز.

وقرار وزير الشباب والرياضة لم يدم أكثر من 7 أشهر، حيث حصل رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس على حكم قضائي ببطلان لائحة نادي الزمالك التي وضعها مرتضى منصور واستند إليها وزير الشباب والرياضة المصري في قراره بتعيين لجنة ثلاثة من القضاة لإدارة مهام القلعة البيضاء، ومن ثم عادت وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ اللائحة الاسترشادية وتعيين مجلس مؤقت برئاسة حسين لبيب.

