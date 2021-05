ختام مناورات حماة النيل بين السودان ومصر

قالت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد إن مناورات حماة النيل التي تجري مع القوات المسلحة المصرية سيتم اختتامها يوم غدٍ الأثنين، معلنًا اكتمال الاستعدادات لختام التمرينات العسكرية.

وقال هيئة الإعلام في الجيش السودان إن ختام مناورات حماة النيل ستتم يوم غدٍ بمنطقة أم سيالة شمال غرب أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وسيصل رئيس هيئة الأركان السوداني صباح الأثنين لحضور ختام المناورات، فيما سيكون نظيره من الجانب السوداني حاضرًا كذلك.

وقال البيان إن القوات المسلحة السودانية انخرطت في مناورات مشتركة مع الجانب المصري، اشتملت على مشاركة القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي من البلدين.

وأكد أن المناورات استمرت منذ يوم الأربعاء الماضي بإحدى مناطق أم درمان على أن يتم ختامها يوم غدٍ الأثنين.

وفي افتتاحية التدريب بين البلدين، حضر الفريق ركن عبد الله الصادق البشير، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب في القوات المسلحة السودانية، وعدد من القيادات.

تجدر الإشارة أن مناورات حماة النيل تعد ثاني تدريب عسكري يجمع القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية خلال شهرين.

وفي الخامس من شهر أبريل الماضي، تم ختام مناورات “نسور النيل2” بين الجانبين السوداني والمصري والتي أقيمت في قاعدة مروي العسكرية شمال السودان.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، كشف بوقت سابق مزيدا من المعلومات عن فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني”حماة النيل”، الذي يتم تنفيذه بدولة السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

حيث صرح المتحدث في بيان رسمي إن التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات النظرية. والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة.

وصرحت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات .المشتركة في التدريب قامت بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية. “والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة،. وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر”.

مضيفة: “ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

كما یھدف التدریب المشترك “حماة النيل” إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات. وكذا تطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة.

