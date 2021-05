بنيامين نتانياهو يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، الذي يترأس وفدا رفيع المستوى.

ووفق ما جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن نتانياهو بحث مع عباس كامل تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري بالإضافة إلى قضايا إقليمية.

ورحب الجانبان بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة.

كما طرح نتانياهو خلال اللقاء “المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت”.

وأضاف البيان “كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع”.

وقد حضر اللقاء أيضا وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، حيث عقد الأخير في وقت سابق من هذا اليوم لقاءا مطولا مع رئيس المخابرات المصرية حول نفس هذه القضايا.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما.

حيث أقر أشكنازي، على حسابه الرسمي في تويتر: “شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر,سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما”.

مضيفا “سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي”.

وتابع غابي أشكنازي : “خلال المحادثات، سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة ” حماس”.

