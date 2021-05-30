سعر الدولار والعملات الاجنية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 30 مايو

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد 30 مايو 2021، لدى البنك المركزي، فيما قفز في تعاملات السوق السوداء وبقي سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 415.86 جنيه للشراء و418.98 جنيه للبيع.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، قفز سعر الدولار إلى 470 جنيها، مقابل 450 جنيها أمس ويأتي ارتفاع سعر الدولار في المصارف، رغم إعلان البنك المركزي السوداني، الخميس الماضي، عن تنظيم مزاد ثان للعملات الأجنبية لبيع 50 مليون دولار للبنوك.

وأطلق البنك المركزي نظام مزادات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري وأعلن البنك الدولي، عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 507.01 جنيه للشراء و510.81 جنيه للبيع.

فيما سجل لدى السوق الموازية (السوداء) 545 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي عند 586.88 جنيه للشراء و591.28 جنيه للبيع.

ولدى السوق الموازية بلغ 630 جنيها.

الريال

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 110.89 جنيه للشراء و111.72 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية زاد إلى 120 جنيها مقابل 119 جنيها، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي عند 113.22 جنيه للشراء و114.07 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 124 جنيها، مقابل 122 جنيها، أمس.

أما الدينار الكويتي فسجل لدى بنك السودان المركزي 1382.03 جنيه للشراء و1392.40 جنيه للبيع.

كما كشف عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس عن تأسيس شركة سعودية سودانية برأس مال 3 مليارات دولار.

واستحدث إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج