السودان.. حريق مطابع العملة لم يؤثر على المخزونات من المنتج

كشفت شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، موضحة أن الحريق الذي شب في مطبعة العملة ، كان محدوداً، ولم يؤثر على المخزونات من المنتج والمواد الخام.

هذا وقد أصدرت شركة مطابع السودان للعملة تعميم صحفي أوضحت من خلاله أن الحريق حدث في الساعة الرابعة من فجر اليوم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

وأضح التعميم أن الحريق بدأ بالمبنى الإداري، ووصل مبنى الإدارة المالية بالطابق الثالث.

كما لفتت شركة مطابع السودان، إلأى أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق وإخماده.

مشيرة إلى أن الشركة تعمل مع الجهات المسؤولة من أجل معرفة أسباب الحريق.

على صعيد منفصل، تراجع جديد يشهده الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، في السوق السوداء، في تعاملات اليوم الأحد.

وبحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ” فإن سعر صرف الدولار وصل إلى 470 جنيهاً في السوق الموازي.

وأرجع بعض التجار هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار، مقابل شح في المعروض من العملة الخضراء، الأمر الذي أدي لزيادة حجم المضاربات في السوق السوداء.

ومن جانبها شنت السلطات النختصة حملات أمنية على أماكن تواجد تجار العملة وسط الخرطوم.

وفي المقابل رفع بنك السوداني سعر الدولار التأشيري إلى 416.2386 جنيهاً، وبدورها قامت البنوك المحلية برفع أسعار صرف الدولار، فقد بلغ يعر الصرف في بنك الخرطوم 421 جنيهاً.

في ذات السياق كشف بنك السودان المركزي، عن موعد المزاد الثاني للنقد الأجنبي، وأوضح أنه سيون يوم الثلاثاء القادم.

وأعلن بنك السودان عن طرحه في المزاد الثاني لـ50 مليون دولار، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأضح البنك ذلك خلال اللقاء التنويري الخاص بمزادات النقد الأجنبي مع كافة وسائل الإعلام اليوم ببنك السودان.

وسيكون هذا المزاد هو الثاني من نوعه للنقد الأجنبي، بمشاركة المصارف فقط، ويأتي ذلك في إطار إنفاذ سياسة سعر الصرف المرن المدار، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.

وفي وقت سابق كشف بنك السودان المركزي عن الطلبات التي تلقاها بخصوص مزاد النقد الأجنبي، لافتًا إلى استلامه (137) طلبًا، وأنه وافق على (66) طلب.

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