الصحة في السودان تعلن عن التقرير الوبائي لكورونا في اخر أسبوع

اعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان عن إحصائيات التقرير الوبائي التراكمي للأيام من الثالث والعشرين من مايو وحتى التاسع والعشرين من هذا الشهر.

أوضح التقرير وجود تناقص ملحوظ في الحالات الجديدة مابين الأيام 23 وحتى 26 من مايو حيث حققت 50، 46، 36، 15 حالة جديدة على التوالي

بينما إزداد العدد إلى ثلاثين حالة في اليوم السادس والعشرون من مايو؛ ثم واصل الإنحدار إلى 16 حالة جديدة في اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو. أبان التقرير إنخفاض في عدد الوفيات بين الأيام 23 وحتى اليوم 27 من مايو

بأعداد مساوية إلى 6،4،3،3،1 حالة وفاة على التوالي، بينما ارتفع عدد حالات الوفيات إلى 5 حالات في اليوم الثامن والعشرين من مايو ثم انخفض إلى حالتين في اليوم التاسع والعشرين من مايو.

التطعيم

انطلقت صباح اليوم، برئاسة وزارة الصحة بمدني الجولة الثانية من التطعيم ضد كوفيد 19 بمشاركة مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة ومديري الإدارات المتخصصة وكبار الإستشاريين والإختصاصيين والمسئولين بمنظمة الصحة العالمية.

وناشد الدكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس، مدير عام وزارة الصحة ، جميع المستهدفين من الكوادر الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة أخذ الجرعة الثانية من التطعيم مؤكداً أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأول للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأقر بوجود تحديات واجهت وزارة الصحة في الجولة الأولى من التطعيم ضد كوفيد 19 رغم النجاحات التي تحققت ولفت لأهمية الإلتزام بالموجهات العامة في التطعيم.

من جانبه أعلن الأستاذ كامل الفاضل، مدير إدارة التحصين الموسع بالولاية، عن إستلام 30 ألف جرعة من لقاح إسترازينكا للجولة الثانية وإنطلاقة حملة التطعيم عبر 33 موقعا في الولاية

وتستمر لمدة 10 أيام وكشف عن التدابير التي وضعتها الإدارة للتحرك نحو المجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة من التطعيم ضد كوفيد 19.

وأكد البروفسيور علي حبور، عضو اللجنة الإستشارية القومية للتطعيم، تقدم ولاية الجزيرة على كل ولايات السودان في التطعيم ضد كوفيد 19 وخلو لقاح إسترازينكا من الآثار الجانبيه داعياً الى ضرورة إستمرار برامج التوعية والتثقيف بأهمية التطعيم للحد من إنتشار فايروس كورونا.

وقطع البروفسيور عثمان خلف الله، عميد كلية مدني للعلوم الطبية، بأن لقاح إسترازينكا آمن وآثاره الجانبية محدودة وهو الطريق الوحيد للوقاية من كورونا