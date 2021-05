طالبت إثيوبيا،اليوم الأحد، الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها الصادر بحظر التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين والعقوبات الإقتصادية والأمنية التي فرضتها قبل أكثر من أسبوع.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، وذلك سبب “الفظائع المرتكبة في إقليم تيغراي”.

وصرحت أدانيش أببي، عمدة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، خلال كلمة ألقتها أمام عشرات الآلاف من الإثيوبيين إن بلادها لا ترضخ للعقوبات.

كذلك ربطت أببي بين العقوبات وأزمة سد النهضة الذي تبنيه بلادها فوق النيل الأزرق، حيث أقرت: “إنه لا توجد قوة يمكنها أن توقف جهدنا عن استخدام مواردنا المائية بشكل عادل وانها ليس في نيتها الضرر بالآخرين كما لا تقبل الضرر الذي يأتيها من الخارج”.

كما دعت عمدة العاصمة الإثيوبية الإثيوبيين إلى الوقوف معا والتخلي عن الخلافات الداخلية للتغلب على الضغوط الممارسة ضد بلادها.

وكانت أديس أبابا ومدن إثيوبية أخرى تظاهرات تحت شعار “أصواتنا من أجل الحرية” دعما للمضي قدما تجاه الملء الثاني لسد النهضة ورفضا للعقوبات الأميركية.

ووفق التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الأسبوع الماضي, أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة في إقليم تيغراي، موضحا “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي“.

ولم يتطرق بلينكن إلى مسألة سد النهضة عند الإعلان عن العقوبات، لكن حكومة آبي أحمد الإثيوبية تتخذ من السد وسيلة لتوحيد سكان البلاد المنقسمين على حالهم.

وتقول الولايات المتحدة إن موقفها الرسمي هو تشجيع التعاون بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى حل سلمي وتقول إنها تسعى لدور إيجابي في هذه الأزمة.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت عبر سفارتها في إثيوبيا، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنب استهداف العاملين بالمجال الإغاثي في إثيوبيا.

The post مسؤولة إثيوبية تربط العقوبات الأمريكية بـ”سد النهضة” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ