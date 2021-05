رفع علم الإمارات لأول مرة أمام مبنى السفارة في تل أبيب

رفع علم الإمارات اليوم الأحد، أمام مبنى السفارة الإماراتية لدى تل أبيب، وفق ما نشر الصحفي الاسرائيلي، باراك رافيف، في “تويتر”.

ونشر باراك رافيف صورة للعلم الإماراتي أمام السفارة، وقال في “تويتر”: رفع علم الإمارات (في رأيي لأول مرة) في السفارة الجديدة في المبنى بتل أبيب”.

جدير بالذكر أنه في 2020، وقعت الإمارات والكيان الإسرائيلي اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إسرائيلية وإماراتية« فیما اعتبر طعنة اماراتية في ظهر القضية الفلسطينية.

كشفت شركتا الاتحاد للطيران وفلاي دبي الإماراتيتان، عن تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى العاصمة الإسرائيلية ​تل أبيب​ بصفة مؤقتة.

وقررت الشركتان في بيان مشترك لهما والذي نقلته ،وكالة سبوتنيك ،إلغاء رحلتين مجدولتين من ​أبوظبي​ إلى تل أبيب ومن تل أبيب إلى أبوظبي، اليوم الأحد.

وقالت شركة الاتحاد للطيران التي تعمل من أبوظبي على موقعها على الإنترنت، إنها “علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتبارا من يوم الأحد بسبب الوضع في إسرائيل”.

كما أشارت الشركة إلى أنها “تتابع الوضع في إسرائيل وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية”.

ومن جهتها ألغت فلاي دبي رحلاتها من دبي اعتبارا من يوم الأحد، طبقا لما جاء في موقعها على الإنترنت على الرغم من تسيير رحلتين يوم السبت.

وفي وقت سابق كانت قد علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال قرار “الهيئة العامة للطيران المدني” تعليق دخول المسافرين القادمين من “بنجلاديش، باكستان، نيبال، وسيريلانكا” على جميع الرحلات.

هذا وسيطبق القرار في الإمارات على الرحلات الجويةللناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمون منها.

ويتم تطبيق القرار بحسب “العين الإخبارية” اعتبارا من الساعة 23:59 من الأربعاء 12 مايو 2021 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين المتواجدين في بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما، قبل قدومهم إلى الإمارات، وذلك مع استمرار تسيير الرحلات.

وأهابت هيئة الطيران المدني الإمتاراتية، جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها.

بهدف تعديل وجدولة رحلاتهم، من أجل ضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

وكان طيران الإمارات قد أطلق جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة وذلك لدعم جهود الهند في معركتها ضد فيروس كورونا.

حيث ستقدم طيران الإمارات سعة شحن مجانا “حسب توفرها” على جميع رحلاتها من دبي إلى 9 مدن في الهند لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبيةعلى رحلات الشحن المنتظمة والعارضة “تشارتر” إلى الهند.

