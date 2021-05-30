ألفا كابيتال.. تطبيق التداول الإلكتروني لأول مرة في سوريا

جرى اليوم الأحد، إطلاق خدمة التداول الإلكتروني لأول مرة في سوريا، من خلال تطبيق ألفا كابيتال بهدف مواكبة عملية التحول الرقمي وذلك في مقر سوق دمشق للأور اق المالية.

إذ أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية بالتعاون مع شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية اليوم عن بدء العمل بخدمة التداول الإلكتروني، من خلال التطبيق الرقمي الخاص بها.

وعرض سوق دمشق للوراق المالية الخصائص والميزات التي تتمتع بها خدمة التداول الإلكتروني عبر التطبيق ألفا كابيتال الجديد، إذ سيلحظ المستثمرون أن التطبيق سيتيح لهم سهولة التعامل مع أوامر البيع والشراء التي ستوجه إلى السوق عبر نظام التداول.

كما سيسمح التطبيق للمستثمرين بمتابعة حركة السوق بشكل لحظي وكذلك الاطلاع على حركة الأسهم ومراقبة سهم معين أو مجموعة أسهم وملاحقة تحديثات محفظة العميل بسرية وأمان.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال الياس شاهين، أن: “التداول الإلكتروني هو جزء من التحول الرقمي وأسرع من التداول التقليدي ويختصر المدة الزمنية لتنفيذ الطلب الواحد لتصبح جزءاً من الثانية ما يتيح للمستثمر أن يقتنص الفرص الاستثمارية بشكل سريع”.

ولفت رئيس ألفا كابيتال إلى: “اعتماد أحدث التكنولوجيا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتكون سريعة وبنفس الوقت أمينة وفيها حماية عالية للمستثمر”.

وفي سياق آخر، تتجه بعض المصارف الخاصة العاملة في سوريا لاعتماد خدمة الدفع الإلكتروني، فقد أطلق بنك سورية الدولي الإسلامي خدمة نقاط البيع P.O.S، وهو أول البنوك التي تطلق هذه الخدمة في البلاد.

وذكر بنك سورية الدولي الإسلامي أنه سيتيح لعملائه تسديد ثمن مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع التي سيقوم بنشرها في المحلات والمراكز التجارية، من خلال بطاقتهم المصرفية نفسها، دون أن يحدد المحال المتوفرة فيها أجهزة الـ P.O.S .

وسبق أن أعلن كلاً من بنكا “سورية الدولي الإسلامي” و”الشام الإسلامي” عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني (نقاط البيع) في عدد محدود من متاجر الألبسة والمطاعم في دمشق، لموظفي المصرفين كمرحلة تجريبية، على أن تتاح الخدمة قريباً لعملاء المصرفين.

وكان مصرف سوريا المركزي قد تحدث لأكثر من مرة عن نيته إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني، ومؤخراً بعد هبوط قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية، كثرت المطالبات بضرورة العمل على تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، للتغلب على صعوبة التعامل بالليرة السورية في التعاملات اليومية (الكاش).

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