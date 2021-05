الاستخبارات العسكرية العراقية تفجر وكراً للدواعش في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاحد وفي بيان لها، مداهمة مضافة للدواعش في محافظة ديالى.

المديرية قالت في بيان، انه “وفق معلومات استخبارية قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حددت فيها مكان تواجد احدى المضافات التي تستخدمها عصابات داعش الارهابية كملاذات امنة ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإجرامية وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى والايعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من لواء المشاة ٢٠ تمثلت بافواجه الاربعة ومرافقة استخبارات اللواء، نفذت المفارز عملية مداهمة المضافة الواقعة في وادي الدبس بقضاء قره تبه بمحافظة ديالى”.

واضاف البيان، انه “تم الاستيلاء بداخلها على دراجة نارية و٢ جلكان معبأ بمادة الTNT بالاضافة الى براميل وقود واغطية”.

وتابع، ان “مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجير الوكر ومحتوياته بشكل تام”.

أكدت وزارة الخارجية العراقية عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانبة القادمة ، بعدما كانت هناك مناشدات داخلية و خارجية لجلب رقابة الأمم المتحدة .

حيث قال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أنه لا يوجد إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية العراقية ، وفقاً لما نقلته وكالة النيل .

و تابع قائلاً : ” بل هناك رقابة من فريق تابع للأمم المتحدة، ولمرة واحدة وبطلب من الحكومة العراقية، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية ” .

هذا و كانت جمعية الأمم المتحدة قد أجمعت على تشكل فريق تابع لها ، يشارك بالإشراف على الانتخابات لمرة واحدة و يشارك الحكومة العراقية بالعمل .

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أنها بعثت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها دعمه في الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في نهاية العام .

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت وزارة الخارية في بيان الاستخبارات العسكرية لها أن “الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية بلجيكا، صوفي ويلمز، وبحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين”.

ونقل البيان عن وزير الخارجية قوله، إن دولة“العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم المستمروإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

