لجنة الأخوة والإنسانية تلتقي الفيفا وتناقش قوة كرة القدم والوحدة

ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للأخوة الإنسانية ، دور كرة القدم في تعزيز الوحدة البشرية، خلال اجتماع في مقر الفيفا في زيورخ.

حيث ركز الاجتماع على عمل كلتا المنظمتين وناقش فرص التعاون والمبادرات التكميلية التي تهدف إلى تعزيز السلام والوحدة على المستوى العالمي.

وتطمح اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام والتعايش، والتي تم تشكيلها في أغسطس 2019 في ابوظبي.

وفي حديثه عن الاجتماع، صرح القاضي محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: “أنا أؤمن إيمانا راسخا بقوة كرة القدم في خلق التضامن والوحدة بين جميع الناس ويلعب الفيفا دورا مهما في تعزيز القيم الإنسانية في جميع أنحاء العالم”.

في المقابل، أقرت الأمينة العامة للفيفا، فاطمة سمورة: “يعرف الاتحاد الدولي أن كرة القدم تتمتع بقوة فريدة يمكنها أن تجمع الناس معا وتعزز وحدة أكبر. نحن ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم والمنصة التي توفرها لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس “.

وكذلك أكد القاضي عبد السلام خلال الاجتماع على الفلسفات والمهام المتشابهة بين المنظمتين، كما شدد على الفرص التي توفرها بطولة كأس العالم 2022 للتعاون المحتمل بين الهيئتين في مجالات حقوق الإنسان والأخوة الإنسانية والمساواة والشمول.

كما قابل الأمين العام للجنة العليا مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي عبر عن سعادته بلقاء القاضي عبد السلام، ودعمه لرسالة الوحدة الإنسانية التي تتماشى مع مبادئ الفيفا.

