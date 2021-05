مصر تكشف ملابسات وفاة رئيس استخبارات أوكرانيا السابق على شواطئها

علَّقت النيابة العامة فغي مصر على نبأ وفاة رئيس المخابرات الأوكرانية السابق فيكتور غفوزد الذي وصل أمس إلى مستشفى دهب العام إثر تعرضه للغرق أثناء رحلة غوص كان يجريها برفقة زملائه في مياه خليج العقبة بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطب الشرعي أخذ عينات من الجثة للكشف عن أسباب الوفاة، التي رجح التقرير الطبي الأولي أن تكون نتيجة اسفكسيا الغرق، مؤكداً عدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

كما حضر وفد من السفارة الأوكرانية إلى المستشفى لمتابعة الحادث، ويعمل فريق من المباحث الجنائية بمديرية أمن جنوب سيناء على التحقيق مع الشهود حول الواقعة.

يُذكر أن فيكتور غفوزد شغل منصب رئاسة هيئة الاستخبارات الأوكرانية عام 2014، وتم إعفائه من منصبه في أبريل 2016

وأصدرت النيابة العامة في مصر بيان بخصوص الواقعة قالت فيه إنها تلقت “بلاغا من مستشفى دهب المركزي يوم 28 مايو الجاري يفيد باستقباله جثمان شخص أوكراني الجنسية إثر توفيه غرقا، وجاء فيه أن صديقا له من ذات الجنسية كان برفقته قرر أنهما خلال غوصهما على عمق 40 مترا فوجئ بالمتوفي يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة فحاول إيقافه خشية على حياته فلم يفلح”.

وتابع البيان أن البلاغ أفاد “بوصولهما إلى السطح نزع المتوفي جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول صديقه إسعافه وتمكن وغطاس مصري آخر من إخراجه إلى الشاطئ وتوليا إسعافه ولكنه توفي إثر نقله إلى المستشفى، وأكد صديقه عدم اتهامه أحدا في الوفاة وأنها لا يعتريها أية شبهة جنائية”.

وبيَّنت النيابة العامة في مصر أنها “ناظرت جثمان المتوفي فلم تلحظ فيه أي إصابات ظاهرة، وتبينت زرقة في عنقه ووجهه وخروج إفرازات من فمه وبقعا حمراء في قدميه وظهره”.

ووتابع بيان النيابة: “أخطرت النيابة العامة السفارةَ الأوكرانية بالواقعة لندب مندوب رسمي عنها لحضور إجراءات التحقيق، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان بيانا لسبب وفاته، وأرسلت معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها بيانا لمدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى، وجار استكمال التحقيقات”.

