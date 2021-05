القضاء بإيران يحذر مرشحي الرئاسة من تجاوز “الخطوط الحمراء”

نبه مسؤول كبير في السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد المقررة في يونيو، المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية من تجاوز “الخطوط الحمراء “.

والإيرانيون مدعوون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو لانتخاب خلف للرئيس حسن روحاني الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

وصرح مدعي عام طهران، علي القاصي مهر. وفق ما نقلت عنه وكالة “ميزان أونلاين” الرسمية التابعة للسلطة القضائية، إن “المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم”.

كما أقر القاصي مهر في إشارة للمرشحين: “سنهتمّ بهم بحزم”،. محذّراً خصوصاً من شنّ أي هجوم على “سمعة” السلطة القضائية.التي يعتبر رئيسها المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.

ومن بين “الخطوط الحمراء” الأخرى التي لم يذكرها مدعي عام العاصمة،. التشكيك في مبدأ “الجمهورية الإسلامية” أو مبدأ “ولاية الفقيه”.

و انطلقت الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية بهدوء الجمعة في أجواء استياء عام من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد.

وكان رئيسي حصل على 38% من الأصوات عام 2017 في مواجهة روحاني.

حيث يستفيد رئيسي من إبطال ترشيحات شخصيات عدة كان بإمكانها أن تتفوق عليه،. ويجد نفسه يواجه أربعة محافظين متشددين آخرين مثله ومرشحَين إصلاحيَين لا يتمتعان بتأييد على الصعيد الوطني.

كما وحدّد المرشد آية الله علي خامنئي بنفسه الخميس حدود الخطاب الرئاسي. فأمر المرشحين بالتركيز على المسائل الاقتصادية,. على غرار “بطالة الشباب” و”سبل عيش الطبقة المحرومة”. وهما موضوعان أساسيان في حملة رئيسي.

