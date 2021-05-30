وزير الخارجية الجزائري: تضامنا مع ليبيا غير محدود

جدّد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، اليوم الأحد، التأكيد على تضامن الجزائر “غير المحدود” مع الشعب الليبي الشقيق لتجاوز محنته، وعلى سعيها لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار في البلاد.

وقال بوقدوم في تصريح صحفي عقب استقباله وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، “تؤكد الجزائر اليوم وقوفها و تضامنها الغير محدود مع الشعب الليبي الشقيق في تجاوز محنته وتسعى لدعم جهود السلطات الليبية حول إعادة الاستقرار السياسي و الأمني والمصالحة الوطنية بتوحيد المؤسسات تمهيدا للاستحقاقات الهامة المقبلة”.

وأضاف أنّ “اللقاء الأخوي المتجدد” الذي جمعه بالوزيرة الليبية تناول “قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين”.

وقال وزير الخارجية إنّه تبادل مع المنقوش “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على سنة التواصل والتنسيق بيننا”.كما أعرب رئيس البعثة الديبلوماسية، عن ارتيح الكبير من الإرادة الكبيرة التي لمسها من الطرفين في الدفع بالعلاقات، والتي مست شقها الاقتصادي في الماضي واليوم بشقها السياسي.

كما تناول في هذا اللقاء حسب الوزير “مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في فتح معبر “الدبداب-غدامس”.

وأشاد بوقادوم بعلاقات الإخوة و الجوار العريقة القائمة بين الدولتين و التي كرست قيم التفاهم و التضامن في الصراء و الضراء كثوابت في علاقاتنا الثنائية. كما أكّد على ثبات هذه القيم ومذكرا بتضامن الشعب الليبي الشقيق مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية.