قمة لزعماء غرب أفريقيا تبحث الأوضاع في مالي

يبحث اليوم الأحد زعماء غرب أفريقيا كيفية الرد على الانقلاب العسكري الذي حدث في مالي، وذلك في اجتماع يعقد بالعاصمة الغانية أكرا يحضره قائد انقلاب مالي آسمي غويتا، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وعيّن غويتا يوم الجمعة الماضي رئيسا مؤقتا ليضع مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” (ECOWAS). المؤلفة من 15 دولة. والتي تصر على أن يقود مدنيون المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير/شباط الماضي.

كما أنه من المتوقع أن يشارك في القمة رؤساء ساحل العاج الحسن وتارا. ونيجيريا محمد بخاري. وبوركينافاسو مارك كريستيان كابوري، بالإضافة إلى الرئيس الحالي الكولونيل آسمي غويتا،. الذي وصل السبت إلى أكرا لاجراء مشاورات تمهيدية.

كذلك أغلقت دول الإيكواس الحدود مع مالي. وأوقفت التعاملات المالية معها ردا على انقلاب العام الماضي,.وتسببت العقوبات في تراجع واردات الدولة بنسبة 30% قبل رفعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخشى الإيكواس وقوى غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة. أن تتسبب الأزمة السياسية في تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث معقل جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” (Le Journal du dimanche) إنه “مرر رسالة” إلى قادة دول غرب أفريقيا مفادها أنه “لن يظل إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عمليّة انتقال”.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد ,. تعيينه تكون المحكمة قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أغسطس/آب 2020 عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

