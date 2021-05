العراق.. نائبة أيزيدية تكشف تسرب عائلات داعش عبر الحدود مع سوريا

بعد الرفض الكبير الذي أحدثه نقل عائلات عناصر تنظيم داعش إلى العراق من قبل الأيزيديين في البلاد، كشفت النائبة الإيزيدية السابقة في البرلمان فيان دخيل، اليوم الأحد، عن تسرب مجموعة من عائلات داعش عبر الحدود مع سوريا.

وجاء في البيان الصحفي الذي أجرته النائبة دخيل لوم للحكومة على تقصيرها قائلة: “هل للحكومة أن تفسر لنا أسباب وظروف وكيفية تسرب ست من عوائل تنظيم داعش عند الحدود العراقية السورية في وضح النهار وبوجود قوات أمنية ترافقها، وهل لها أن تخبرنا عن أسمائها وارتباطاتها وإلى أي وجهة ذهبت؟”.

وأوضحت النائبة أن “الدفعة الأولى من 30 ألف فرد كانت تضم 100 عائلة، وصلت منها 94 عائلة فقط إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى”.

وأضافت دخيل: “هل تضمن الحكومة عدم تسرب عوائل أخرى من مخيم الجدعة وعدم تواصل عناصر داعش الموجودين داخل العراق مع عوائلهم التي وصلت معززة مكرمة إلى المخيم”.

وكانت قد أعلنت السياسية الإيزيدية، فيان دخيل، الثلاثاء الفائت، عن عودة عدد من عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقالت دخيل وهي نائبة سابقة في البرلمان العراقي، في بيان صحفي: “إلى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم سوف تنقل 150 عائلة من عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل، ورغم اعتراضنا الشديد على الخطوة ورغم كل محاولات منعها إلا أن هذه الصفقة تمت”.

وتابعت دخيل: “لكن أن يتم نقل هؤلاء العوائل بمنشآت حكومية وحماية، ومرورها من داخل سنجار، فهذه إهانة كبيرة، وكبيرة جدا لجراح الضحايا التي ماتزال تنزف، وصفعة أخرى في وجه الإنسانية وفي وجه الألم الذي مازلنا نعيشه”.

وتوجهت دخيل إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تطالبه بمنع “مرور قوافل “الدواعش” على أرض سنجار “الطاهرة” وأن يجدوا أي معبر آخر غير مقابرنا الجماعية ليمرروا عليها عوائل من دفنونا أحياء”.

الجدير بالذكر أن سنجار هي معقل الإزيديين في العراق هاجمها تنظيم داعش في أغسطس 2014 وقتل وسبى واختطف الآلاف من النساء والأطفال الإيزديين، وما يزال بيد داعش حوالي ألفي إيزيدية وإيزيدي مختطفين.

وفي وقت سابق، أكد محافظ نينوى في العراق نجم الجبوري وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيم الهول في سوريا.

يذكر أن الحكومة العراقية قررت قبل أسابيع إعادة 100 عائلة من عوائل تنظيم “داعش” من مخيم “الهول” بسوريا، لكن معلومات أشارت إلى تراجعها عن هذا القرار.

