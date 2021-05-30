إجمالي الإصابات بكورونا يبلغ 170 مليونا حول العالم

أظهرت آخر البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم اقتربت من مئة وسبعين مليونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى مئة وتسعة وستين مليونا وتسعمئة وسبعة وخمسين ألف حالة، وإجمالي الوفيات ثلاثة ملايين وخمسمئة وثلاثة وثلاثين ألفا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء، فقد تم إعطاء نحو مليار وثمانمئة وخمسة وأربعين مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي.

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