عمرو أديب ولميس الحديدي يصلون على رأس وفد إعلامي إلى غزة

وصل الإعلاميان المصريان الشهريان عمرو أديب ولميس الحديدي، على رأس وفد إعلامي إلى قطاع غزة المحاصر، على خلفية التطورات الأخيرة.

وجاءت زيارة الوفد المصري، والذي يشارك فيه الإعلاميان البارزان عمرو أديب ولميس الحديدي، تحت ضوء رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي أكدت وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني.

وسلم رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الرسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لمدينة رام الله.

هذا ومن المقرر أن يستقبل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاسكان ووزيرة الصحة غداً وفداً مصرياً لمناقشة آلية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن دعوة لعقد مؤتمر للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وجهتها مصر بالتزامن مع جملة مطالب للوفد المصري لكلا الطرفين.

إذ طالب الوفد الأمني المصري برئاسة عباس كامل رئيس الاستخبارات المصري، الفصائل الفلسطينية بالتعهد بعدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

كما توجه عباس كامل، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بطلب إلى إسرائيل لوقف الاستيطان وتعليق إجلاء الفلسطينيين.

كما عرض كامل على الطرفين مشروع هدنة يتم تحت مراقبة دولية.

وأيضاً طلب الوفد المصري من إسرائيل تعليق عمليات الاغتيال التي تنفذها ضد قادة حركة حماس.

وعن تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، جرى عرض إقامة الصفقة بين حماس وإسرائيل بيد أن إسرائيل، اشترطت لتخفيف الحصار عن غزة أن يتم إنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وبالتزامن مع زيارة الوفد الأمني المصري لفلسطين وإسرائيل، يزور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية بلاده إلى مصر منذ ثلاثة عشر عاماً.

ونشر أشكنازي، عبر حسابه الرسمي على تويتر يشكر نظيره المصري على دعوته قائلاً: “شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما”.

وكشف وزير خارجية إسرائيل عن فحوى الزيارة وما سيتم مناقشته خلالها قائلاً: “سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي”.

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