رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية يوقع اتفاقية تعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

الجزائر 30 مايو 2021 (وال)- وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المدير العام لغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة وهيبة بهلول.

هذا وتساهم الاتفاقية في تمكين الغرف التجارية بالبلدين، وتسهيل سُبل التعاون فيما بينهم، وتشجيع رعاية المنتديات والمؤتمرات التجارية والصناعية بين البلدين.

وجاءت مراسم التوقيع ضمن مشاركة السيد محمد الرعيض، رفقة معالي وزير الاقتصاد السيد محمد الحويج، في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي في دولة الجزائر الشقيقة، والذي تم بدعوة كريمة من الحكومة الجزائرية، عقبها الإعداد له بالتنسيق بين الاتحاد والسفارة الجزائرية لدى ليبيا.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المنتدى الذي يختتم أعماله غدًا الإثنين، بمناقشة إمكانية إنشاء مشاريع اقتصادية تنموية في ليبيا بالتعاون مع الجزائر في عدة مجالات منها، مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والتأكيد على إعادة افتتاح معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر، لسهولة التنقل التجاري بين البلدين، إضافة إلى استئناف الملاحة الجوية والبحرية مما يسهم في إنعاش اقتصاد الدولتين.

والجدير بالذكر، أن السيد الرعيض كان قد استقبل سعادة السفير الجزائري لدى ليبيا، السيد كمال عبد القادر حجازي بمقر الاتحاد منتصف مايو الماضي، لمناقشة التعاون الليبي الجزائري، ومناقشة برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي. (وال)

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