16 طبيب مصري يحكم عليهم بالسجن لتسببهم بالعمى لطفلة

حكمت محكمة جنح قسم قنا في مصر، على 16 طبيب مصري بالسجن مدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك للإهمال الطبي الذي تسبب بالعمى لطفلة.

وفقدت الطفلة “تسبيح” نظرها مدى الحياة، بسب الإهمال الطبي.

وقالت والدة الطفلة أنغام جابر أنها اكتشفت عمى ابنتها عن طريق الصدفة، أثثناء إطفاء وتشغيل الضوء في المنزل.

وأكدت أن الأطباء لم يقوموا بالعلاج كما يجب في الحضانة وقالت أن “مأساتها بدأت يوم 20 يوليو من عام 2018، عندما تم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة “للوضع”، وبعد ولادتها للتوأم “عمر وتسبيح” تم وضعهما في حضانة المستشفى، ولم تمر أيام وتوفي الطفل، وظلت الطفلة تسبيح أسبوعين بحضانة بذات المستشفى، ونظرًا لتكلفة الحضانة الباهظة، والتي لم تكن في استطاعتها، قررت الأم نقلها لمستشفى قنا العام، وهنا بدأت المشكلة”.

وتابعت الأم وقالت : “رضيعتها ظلت 40 يوما داخل حضانة مستشفى قنا العام، ثم تقرر خروجها، دون إنذارها من الأطباء، بضرورة عرض الطفلة على طبيب عيون لفحص الشبكية، وذلك بسبب إهمال أطباء مستشفى قنا العام”.

وقال محامي عائلة الطفلة، عارف أبو الوفا قاسم: “الحكم بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب من المتهمين الـ 16 من مستشفى قنا العام، عادل ومنصف للطفلة تسبيح، بعد تسببهم في إحداث عاهة لها بفقدان بصرها مدى الحياة”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس لجنة لمواجهة كورونا في وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور ​حسام حسني​، إن حالة الممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ لا تزال دقيقة حالياً وهي في حاجة إلى الأوكسجين.

كما أشار مسؤول وزارة الصحة المصرية، إلي أن حالة دلال لا تزال صعبة نسبياً، اذ تحتاج إلى أوكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل مرضي كورونا.

ووجّه حسني، شكره للأطباء المشرفين على صحة دلال لتمامهم واجباتهم حسب البروتوكول المعتمد لمرضى فيروس كورونا، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

أكد الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شفاء النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، والدة زوجته النجمة دنيا سمير غانم.

كما توجه الإعلامي بالشكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة النجم الكبير سمير غانم .

